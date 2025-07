"Nous sommes pris en otage depuis 55 ans" : une opposante libanaise au Hezbollah brise le silence

Articles recommandés -

Claude Hillar Hajjar, présidente fondatrice du comité des Libanais exilés en Israël, a accordé une interview exclusive à i24NEWS depuis le Liban, refusant catégoriquement d'être masquée. « Je suis contre les gens qui ont peur. Il faut bien que quelqu'un dise la vérité », déclare-t-elle avec détermination.

Un peuple pris en otage depuis 55 ans

« Ça fait 55 ans qu'on est pris en otage, qu'on est en guerre, qu'on en a marre. On veut la paix », affirme cette militante chrétienne. Pour elle, le Liban, « pays sacré » avec ses nombreux saints, a été « persécuté, envahi par des terroristes ». « Ça a commencé avec les Palestiniens, ça a commencé avec la famille Assad, père et fils. Ça a fini avec les Iraniens et leurs proxys Hezbollah. » Claude Hajjar dénonce l'interdiction imposée aux Libanais : « Je veux venir prier, voir la tombe de Jésus-Christ à Jérusalem, là où il est né, à Bethléem, en Israël. » Elle rappelle les liens historiques entre les deux peuples : « Depuis le temps du roi Hiram de Tyr et du roi Salomon d'Israël, il y avait un lien, une amitié, il y avait le commerce, il y avait un respect mutuel. »

Le Hezbollah, « organisation terroriste iranienne »

Concernant le secrétaire général du Hezbollah Naïm Qassem, elle affirme qu'il « est sous terre en Iran quelque part » après avoir « pris la fuite » suite à l'élimination d'Hassan Nasrallah. « Le Hezbollah, c'est une organisation terroriste iranienne. Plus, un des plus grands cartels au monde de drogue », déclare-t-elle.

« Qu'est-ce que tu veux négocier avec eux ? C'est ou tu les prends par force, ou tu les élimines. Il n'y a pas de choix », tranche-t-elle. Pour cette femme de courage, « tous les Libanais, sans exception » veulent « faire la paix avec Israël".