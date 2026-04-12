Nucléaire : l’Iran conteste la version américaine après l’échec des discussions à Islamabad

Un responsable iranien a fermement démenti les affirmations de Donald Trump selon lesquelles l’échec des négociations au Pakistan serait dû au refus de Téhéran d’abandonner toute ambition nucléaire militaire. « C'est faux. La position de l’Iran est claire. L’Iran ne cherche pas à acquérir des armes nucléaires, mais il a le droit à l’énergie nucléaire à des fins pacifiques. Ce droit est indéniable et doit être reconnu », a-t-il déclaré, sous couvert d’anonymat, en raison de la sensibilité des discussions.

Cette mise au point intervient dans un climat de tensions accrues, marqué par des déclarations américaines très fermes et l’annonce de mesures coercitives, notamment autour du détroit d’Ormuz. Alors que Washington accuse Téhéran d’inflexibilité, la partie iranienne affirme, de son côté, être disposée à limiter certaines de ses activités nucléaires dans le cadre de mesures de confiance, notamment en ce qui concerne les niveaux d’enrichissement de l’uranium.

Le responsable iranien n’a toutefois pas précisé les raisons exactes de l’échec des pourparlers à Islamabad, se contentant de réaffirmer les lignes rouges de son pays. Cette absence de clarification alimente les incertitudes sur l’avenir du processus diplomatique, alors que plusieurs acteurs internationaux appellent à la reprise des discussions.

Dans les faits, le dossier nucléaire iranien demeure au cœur des crispations. Si Téhéran répète ne pas vouloir se doter de l’arme atomique, il a néanmoins enrichi de l’uranium à des niveaux qui, selon de nombreux experts, ne correspondent pas à un usage strictement civil. Par ailleurs, des entraves ont été signalées concernant les inspections internationales de ses installations.

Ces développements interviennent alors que la pression militaire et diplomatique s’intensifie, laissant planer le risque d’une nouvelle escalade régionale. Malgré l’impasse actuelle, plusieurs signaux laissent entrevoir une possible reprise des négociations, dans un contexte où chaque partie campe sur ses positions tout en évitant, pour l’heure, une rupture définitive.