Nucléaire : l’Iran propose un gel de l’enrichissement et un cessez-le-feu régional

L’Iran a soumis une nouvelle proposition d’accord aux États-Unis, articulée autour de trois axes majeurs mêlant désescalade militaire et encadrement du programme nucléaire. Révélée par la chaîne qatarie Al Jazeera, cette initiative prévoit notamment la fin des hostilités au Moyen-Orient sous trente jours et la mise en place d’un mécanisme international chargé d’en garantir la pérennité.

Selon ces informations, la première phase vise à transformer la trêve actuelle en un arrêt définitif des combats, avec un engagement régional de non-agression incluant les alliés de Téhéran ainsi qu’Israël. Elle comprendrait également une révision des mécanismes de compensation et le retrait des forces américaines de certaines zones maritimes proches de l’Iran, accompagné d’un arrêt du renforcement militaire dans la région.

GPO

Le second volet concerne directement le dossier sur le nucléaire. Téhéran propose un gel complet de l’enrichissement de l’uranium pour une durée pouvant atteindre quinze ans. À l’issue de cette période, l’Iran reprendrait ses activités à un niveau limité à 3,6 %, conforme aux seuils fixés par les précédents accords internationaux. En revanche, la proposition exclut tout démantèlement des infrastructures nucléaires existantes, ligne rouge constante des autorités iraniennes.

S’agissant des stocks d’uranium déjà enrichi, plusieurs options seraient envisagées, notamment leur exportation ou une réduction de leur niveau d’enrichissement. Le texte insiste par ailleurs sur la nécessité d’un mécanisme clair de levée des sanctions, incluant la libération progressive des avoirs gelés, en contrepartie des engagements nucléaires iraniens selon un calendrier défini.

Enfin, la troisième phase ouvre la voie à un dialogue stratégique entre l’Iran et les pays arabes, avec pour objectif la mise en place d’un dispositif de sécurité régional global. Cette proposition intervient dans un contexte de fortes tensions, alors que les discussions avec Washington restent marquées par la prudence et des divergences profondes sur les conditions d’un accord durable.