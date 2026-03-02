Près de 30 aviatrices mobilisées pour défendre Israël dans le ciel iranien

Environ trente membres féminins d’équipage aérien participent actuellement aux frappes menées dans le ciel iranien dans le cadre de l’opération « Rugissement du lion ». Parmi elles figurent des pilotes et des navigatrices de combat, mobilisées au sein des forces aériennes israéliennes dans une campagne décrite comme stratégique et préparée de longue date.

Selon les autorités militaires, ces missions s’inscrivent dans une offensive structurée visant des objectifs liés aux capacités militaires iraniennes. Les équipages engagés ont suivi des mois d’entraînement intensif, de simulations et de séances de préparation opérationnelle afin d’être prêts le moment venu.

La commandante S., navigatrice de combat, a évoqué la dimension humaine et la responsabilité qui accompagnent chaque décollage. « Nous nous sommes préparées pendant longtemps — des heures d’entraînement et de briefings. Au moment où nous décollons, tout converge vers un objectif unique : défendre notre foyer. C’est la mission, et c’est aussi le sens du devoir qui m’accompagne à chaque seconde dans les airs », a-t-elle déclaré.

Elle souligne également le travail collectif qui rend ces opérations possibles. « Je sais que derrière moi se tiennent des centaines de personnes — planificateurs, équipes de commandement et de contrôle, techniciens, spécialistes du renseignement et membres d’équipage — qui travaillent avec précision et dévouement pour nous permettre d’accomplir la mission de la manière la plus professionnelle et la plus sûre possible. »

La participation de ces aviatrices illustre l’intégration complète des femmes dans les fonctions opérationnelles les plus sensibles. Dans un contexte régional particulièrement tendu, leur engagement symbolise à la fois la détermination militaire et la mobilisation nationale face aux menaces sécuritaires.