Quatorze soldats tués dans une attaque des Houthis au Yémen

Quatorze soldats des forces gouvernementales yéménites ont été tués lors d'une attaque menée par les rebelles houthis, soutenus par l'Iran, au sud de la ville portuaire de Hodeidah, dans l'ouest du Yémen. L'information a été annoncée par un responsable militaire fidèle au gouvernement reconnu par la communauté internationale.

Selon cette source, de violents affrontements ont éclaté samedi à l'aube dans le district de Hays, où les forces progouvernementales affirment avoir finalement repoussé l'offensive des Houthis après plusieurs heures de combats. Le responsable a également indiqué que les rebelles avaient subi des pertes, sans toutefois fournir de bilan précis.

Le conflit oppose depuis 2015 les Houthis au gouvernement yéménite soutenu par une coalition menée par l'Arabie saoudite. Malgré une trêve négociée sous l'égide des Nations unies en 2022, les combats se poursuivent ponctuellement sur plusieurs fronts.

Les Houthis contrôlent toujours la capitale Sanaa, une grande partie du nord du pays ainsi que le port stratégique de Hodeidah, sur la mer Rouge, tandis que le gouvernement conserve le contrôle d'une large partie du sud.

Cette nouvelle escalade intervient au lendemain de menaces proférées par les rebelles contre l'Arabie saoudite. Les Houthis ont averti qu'ils pourraient viser des aéroports et des infrastructures stratégiques saoudiennes, accusant Riyad d'avoir violé leur espace aérien et tenté d'empêcher un avion iranien d'atterrir à Sanaa.

Selon les médias houthis, l'appareil est finalement reparti vers Téhéran avec à son bord une délégation qui devait assister aux funérailles de l'ancien guide suprême iranien Ali Khamenei, éliminé le 28 février lors des premières frappes américano-israéliennes ayant déclenché la guerre au Moyen-Orient.