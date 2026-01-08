Répression en Iran : les Gardiens de la révolution auraient commencé utiliser des armes chimiques

Le régime iranien aurait commencé à déployer des agents chimiques contre les manifestants, selon des sources de l’opposition et des organisations de protestation dans le pays. Ce recours aux armes chimiques semble viser à limiter l’usage d’armes à feu traditionnelles, dans un contexte de tension accrue et après les avertissements du président américain Donald Trump.

Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent des unités spéciales des Gardiens de la révolution équipées de réservoirs et de pompes contenant des composés chimiques, déployées au cœur des manifestations. Ces unités seraient présentes dans plusieurs épicentres des protestations, où elles ciblent directement les manifestants.

La riposte du régime intervient après une intensification des manifestations ces dernières 48 heures, marquées par des incendies visant des bâtiments gouvernementaux et des symboles officiels. Selon des médias et sources de l’opposition, au moins deux hauts responsables ont été tués lors de la répression.

Jusqu’à présent, les forces du régime ont limité leur recours aux fusils de chasse à balles de plomb, considérés comme moins létaux que les armes automatiques. Malgré cela, au moins 50 manifestants ont été tués en douze jours de protestations, selon les mêmes sources.

Le département d'État américain a diffusé mercredi soir de nouvelles images des manifestations. Sur sa chaîne en persan sur X, il a relayé une vidéo montrant un manifestant accrochant une plaque de rue à Téhéran portant le nom du président Donald Trump. « Nous saluons le geste de cet homme anonyme à Téhéran qui a donné le nom du président Trump à une rue », a déclaré le département d'État. « Les États-Unis respectent la voix du peuple iranien et ses aspirations. Nous restons déterminés à soutenir ses efforts pour parvenir à la liberté, au progrès et à de meilleures perspectives. »