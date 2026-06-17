Reza Pahlavi rejette l’accord avec l’Iran

En visite officielle à Londres, Reza Pahlavi, fils du dernier shah d’Iran, a vivement critiqué le futur accord entre les États-Unis et l’Iran, dont la signature est attendue cette semaine.

Après plusieurs rencontres avec des parlementaires britanniques, l'opposant en exil a appelé les puissances occidentales à soutenir davantage les mouvements de contestation iraniens plutôt qu’à rechercher un compromis diplomatique avec les autorités de Téhéran.

« Traiter avec ce régime mènera à l’échec et nous en paierons tous les conséquences », a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux. Reza Pahlavi a également affirmé que le pouvoir iranien n’avait jamais fait la paix avec son propre peuple et ne la ferait jamais avec le reste du monde.

Âgé de 65 ans, il est le fils de Mohammad Reza Pahlavi, dernier souverain d’Iran renversé lors de la révolution islamique de 1979. Depuis son exil, il demeure l’une des figures les plus connues de l’opposition iranienne, tout en suscitant des divisions au sein de celle-ci.

Reza Pahlavi plaide depuis plusieurs années pour l’organisation d’un référendum national destiné à définir un nouveau système politique en Iran. Il est toutefois régulièrement critiqué pour sa proximité avec Israël et pour ne pas avoir clairement condamné certains aspects autoritaires du règne de son père.

Interrogé récemment sur son éventuel rôle futur en Iran, Donald Trump s’est montré prudent. Le président américain a déclaré que Reza Pahlavi semblait être « quelqu’un de très bien », tout en reconnaissant ignorer quel soutien il pourrait réellement obtenir auprès de la population iranienne.

Réagissant à l’accord en préparation entre Washington et Téhéran, Reza Pahlavi a estimé qu’aucun compromis préservant la République islamique ne pourrait être durable. « Le peuple iranien ne l’acceptera pas », a-t-il affirmé.

Il a conclu en assurant que le changement de régime finirait par se produire, avec ou sans soutien international. « La liberté viendra en Iran », a-t-il déclaré.