Sud-Liban : cinq soldats israéliens blessés, dont un grièvement, par un tir de roquette

Cinq soldats de Tsahal ont été blessés mercredi dans le sud du Liban, dont un grièvement et quatre légèrement, à la suite de l’explosion d’une roquette à proximité d’une unité engagée au sol. Les militaires ont été évacués vers un hôpital pour y recevoir des soins, et leurs familles ont été informées, a précisé l’armée.

L’incident s’est produit dans le cadre des opérations terrestres menées au-delà de la frontière, notamment autour de la localité de Bint-Jbeil, où les forces israéliennes poursuivent leur progression. La roquette a explosé à proximité immédiate du groupe de soldats, provoquant des blessures de gravité variable.

Ces combats s’inscrivent dans le cadre de l’opération en cours contre le Hezbollah, marquée par une intensification des affrontements dans le sud du Liban. La veille, des soldats de la brigade Givati ont mené un échange de tirs à courte distance avec une cellule de l’organisation dans la zone de Bint-Jbeil. À l’issue des combats, trois terroristes du Hezbollah ont été contraints de se rendre après avoir abandonné leurs armes. L’un d’eux est identifié comme membre de la force Radwan, unité d’élite du mouvement terroriste. Ils ont été transférés pour interrogatoire à une unité spécialisée du renseignement militaire.

Parallèlement, l’armée israélienne a mené des frappes aériennes contre des positions du Hezbollah dans le village d’Adshit, également dans le sud du Liban. Selon Tsahal, cette localité a servi de base pour le lancement d’environ 130 roquettes depuis le début de l’opération, visant des localités du nord d’Israël, dont Kiryat Shmona, ainsi que des forces déployées sur le terrain.

Les frappes ont ciblé des dépôts d’armes, des positions de lancement et des centres de commandement. L’armée affirme que plusieurs terroristes impliqués dans des activités hostiles ont été éliminés lors de ces opérations.