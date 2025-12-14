Téhéran réaffirme son soutien "résolu" au Hezbollah face à Israël

L’Iran continuera de soutenir « résolument » le Hezbollah libanais dans sa confrontation avec Israël, a déclaré Ali Akbar Velayati, conseiller du guide suprême iranien Ali Khamenei. Ces propos interviennent alors que le Liban fait face à des pressions croissantes des États-Unis et d’Israël pour désarmer le mouvement terroriste chiite, engagé dans plus d’un an d’hostilités avec l’État hébreu depuis le début de la guerre à Gaza.

Cité par l’agence officielle iranienne IRNA, Ali Akbar Velayati a qualifié le Hezbollah de « pilier fondamental du front de la résistance », affirmant qu’il joue un rôle central dans la lutte contre ce qu’il a appelé le « sionisme ». Il s’exprimait lors d’un échange avec le représentant du Hezbollah à Téhéran.

« La République islamique d’Iran, sous la direction et les ordres du Guide suprême, continuera de soutenir avec fermeté ce groupe précieux et dévoué sur les lignes de front de la résistance », a-t-il ajouté, réaffirmant l’alignement stratégique de Téhéran avec le mouvement libanais.

Depuis plusieurs années, l’Iran soutient ce qu’il présente comme « l’axe de la résistance », un réseau de groupes armés hostiles à Israël, qui comprend notamment le Hezbollah au Liban, le Hamas dans la bande de Gaza et les rebelles houthis au Yémen. Ce soutien, politique, financier et militaire, est régulièrement dénoncé par Israël et ses alliés occidentaux comme un facteur majeur d’instabilité régionale.