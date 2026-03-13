Tsahal renforce massivement ses troupes dans le nord face aux combats avec le Hezbollah

L’armée israélienne a annoncé vendredi un renforcement significatif de ses troupes dans le nord du pays, alors que les combats se poursuivent contre le Hezbollah au Liban. Cette décision a été prise à l’issue d’une nouvelle évaluation de la situation menée par le chef d’état-major de Tsahal, le lieutenant-général Eyal Zamir.

Selon un communiqué de l’armée, le chef d’état-major a ordonné un « large renforcement » des forces au sein du Commandement nord, afin de préparer l’armée à différents scénarios offensifs et défensifs dans la région.

Le déploiement inclura des unités de l’armée régulière, notamment la 98e division, qui sera engagée avec deux équipes de combat de niveau brigade ainsi que des bataillons du génie militaire. Ce renforcement vise à accroître la capacité opérationnelle de Tsahal le long de la frontière avec le Liban.

Dans le même temps, des unités de réservistes de la 252e division seront mobilisées et déployées dans la bande de Gaza afin de remplacer les unités régulières redéployées vers le nord. Au sein du Commandement centre, la durée de service de plusieurs bataillons de réservistes sera également prolongée.

La semaine dernière, l’armée israélienne a également annoncé avoir déployé des troupes plus profondément dans le sud du Liban afin d’établir une « défense avancée » destinée à renforcer la sécurité des habitants du nord d’Israël.

Depuis l’escalade des hostilités, déclenchée après les attaques du Hezbollah contre Israël plus tôt ce mois-ci, Tsahal affirme avoir mené plus de 1.100 frappes contre des cibles liées à l’organisation terroriste chiite soutenue par l’Iran.

Ces opérations ont notamment visé 190 positions de l’unité d’élite Radwan du Hezbollah, environ 200 lanceurs de roquettes et de missiles, 35 centres de commandement et quelque 80 immeubles de grande hauteur utilisés par l’organisation à des fins militaires.

Selon l’armée israélienne, plus de 380 terroristes du Hezbollah et d’autres groupes armés ont été éliminé depuis le début des combats.