Un accord de sécurité avec Israël doit précéder toute rencontre avec Netanyahou, affirme le président libanais

Le président libanais, Joseph Aoun, a réaffirmé lundi qu’aucune rencontre avec le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, ne pourrait avoir lieu sans préalable sécuritaire, dans un contexte de pressions diplomatiques accrues des États-Unis en faveur d’un dialogue direct entre Beyrouth et Jérusalem.

Dans un communiqué de la présidence, Joseph Aoun a insisté sur la nécessité de poser des conditions claires avant toute initiative politique. « Il faut parvenir d'abord à un accord de sécurité » et obtenir « l'arrêt des agressions israéliennes » contre le Liban, a-t-il déclaré, soulignant que « le moment n'était pas approprié pour une réunion » avec le dirigeant israélien. Cette position reflète la prudence affichée par les autorités libanaises face à une situation sécuritaire toujours instable à la frontière sud du pays.

Ces déclarations interviennent alors que Washington multiplie les efforts pour favoriser un apaisement durable entre Israël et le Liban, notamment dans le contexte des tensions persistantes avec le Hezbollah. Les affrontements et les frappes régulières dans le sud du Liban alimentent un climat de défiance, rendant toute avancée diplomatique particulièrement délicate.

Pour Beyrouth, la priorité reste la sécurité sur le terrain. En conditionnant toute rencontre à un accord préalable, Joseph Aoun cherche à obtenir des garanties concrètes avant d’envisager un dialogue politique au plus haut niveau.

Dans ce contexte, la perspective d’une rencontre entre les deux dirigeants apparaît encore lointaine. Les autorités libanaises semblent privilégier une désescalade progressive, fondée sur des engagements sécuritaires tangibles, avant toute initiative diplomatique majeure.