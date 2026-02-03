Un document interne révèle comment le Hamas entend gouverner Gaza dans l’ombre

Un document interne du Hamas dévoile une stratégie destinée à maintenir son contrôle effectif sur la bande de Gaza, tout en laissant officiellement la place à un futur "Comité de technocrates", a révélé Kan lundi.

Selon ce document confidentiel, transmis récemment par la direction du Hamas aux cadres administratifs de l’organisation à Gaza, des consignes précises ont été émises à l’approche de l’arrivée de cette administration technocratique. L’objectif affiché est clair : poursuivre la gestion de la bande de Gaza sans que les nouveaux responsables civils ne perçoivent que le pouvoir réel demeure entre les mains du Hamas.

Le texte détaille une série de règles de conduite à destination des fonctionnaires liés au Hamas. Il leur est notamment ordonné de continuer leur travail quotidien "comme si rien n’avait changé", afin de préserver une apparence de normalité administrative. Toute attaque publique, notamment sur les réseaux sociaux, contre les membres du gouvernement technocratique ou son chef est strictement interdite, afin d’éviter toute friction visible.

Plus significatif encore, le document insiste sur l’interdiction absolue d’entretenir des contacts directs ou personnels avec les représentants de ce gouvernement. Les échanges d’informations, instructions ou données sensibles doivent impérativement transiter par "l’autorité compétente", une formule qui, selon les sources, désigne en réalité les structures internes du Hamas. Cette chaîne de commandement vise à empêcher toute autonomie réelle de l’administration technocratique.

Toujours selon ces révélations, la direction du Hamas cherche ainsi à conserver la main sur les mécanismes de décision, tout en déléguant la vitrine administrative à des acteurs présentés comme indépendants. Une méthode qui permettrait à l’organisation terroriste de gouverner en coulisses, en réduisant les risques de confrontation directe avec des acteurs extérieurs et en limitant les pressions internationales.