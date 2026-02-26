Un responsable de l'OLP affirme que le Hamas discute de son désarmement

Un haut responsable de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), Ahmed Majdalani, affirme que le Hamas mène des discussions avec Israël et les États-Unis concernant la vente de ses armes et le démantèlement de son infrastructure militaire à Gaza. Dans un entretien accordé au média saoudien Al-Arabiya, il soutient que ces échanges portent sur trois volets : la collecte des armes lourdes, la destruction des tunnels et ateliers de fabrication, ainsi que la limitation des armes à une future force de police palestinienne appelée à remplacer celle contrôlée par le Hamas.

Selon Majdalani, le mouvement terroriste islamiste souhaiterait que le désarmement s’effectue « selon le modèle irlandais », évoquant un regroupement puis une vente des armes, sans préciser à qui elles seraient cédées. Il affirme que le discours public du Hamas, qui dit vouloir conserver ses armes jusqu’à la création d’un État palestinien indépendant, ne refléterait pas le ton des discussions internes.

Le responsable palestinien accuse par ailleurs le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou d’utiliser la question du désarmement comme « prétexte » pour prolonger la guerre à Gaza. Il estime qu’Israël conditionne la reconstruction du territoire à la neutralisation militaire du Hamas et cherche ainsi à retarder un accord global de fin des hostilités.

Ces déclarations interviennent alors qu’un cessez-le-feu est en vigueur, mais que des frappes israéliennes se poursuivent en réponse à des violations de l’accord.