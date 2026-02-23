Le Hamas multiplie les obstacles face au comité technocratique pour Gaza

Le Hamas a engagé une série de manœuvres destinées à compliquer l’installation et le fonctionnement du comité technocratique censée administrer la bande de Gaza. Selon des informations révélées lundi par le spécialiste des affaires arabes de la chaîne en hébreu d'i24NEWS, Baruch Yedid, le mouvement terroriste a transmis à des milliers de ses fonctionnaires un document détaillant les droits sociaux accumulés au fil des années, les appelant à les réclamer à la commission dès son entrée en fonction.

Dans le même temps, le Hamas aurait versé, il y a deux semaines, l’intégralité des salaires dus à ses milliers de fonctionnaires et policiers. Cette initiative viserait, selon les mêmes sources, à créer une pression financière et administrative sur la future instance, qui n’a pas encore commencé à opérer dans le territoire.

Le mouvement terroriste exigerait par ailleurs l’intégration de 10 000 de ses policiers au sein de la nouvelle force de sécurité appelée à fonctionner sous l’autorité de la commission. En amont, il aurait dissous son appareil de sécurité intérieure pour redéployer ses hommes au sein de la défense civile et de la police dite "bleue". Le Hamas réclame également des solutions pour quelque 40 000 fonctionnaires employés sous son administration.

Des inquiétudes grandissent jusque dans les rangs de la commission. Lors de réunions tenues au Caire, plusieurs participants auraient exprimé leur crainte que le Hamas conserve, au moins en coulisses, le contrôle effectif de Gaza. L’un des responsables de l’instance a affirmé que le mouvement cherchait à placer des membres de sa branche militaire, notamment de rang intermédiaire et inférieur, dans des fonctions civiles relevant de la commission.

Selon ce même responsable, le Hamas aurait également signifié qu’il n’entendait pas renoncer aux portefeuilles des Finances et de la Sécurité sans y maintenir certains de ses proches. "En cas de crise, ils suivront les directives du Hamas. Nous ne serons qu’un instrument", a-t-il confié, redoutant que la commission ne devienne qu’un habillage administratif d’un pouvoir toujours exercé en arrière-plan, soutenu politiquement par la Turquie et le Qatar.