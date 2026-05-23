Un responsable émirati accuse le régime iranien de faire de l’instabilité un outil de pouvoir

Le président de la commission de la Défense, de l’Intérieur et des Affaires étrangères du Conseil national fédéral des Émirats arabes unis, Ali Alnuaimi, a vivement critiqué le régime iranien, estimant que Téhéran considère «l’instabilité et la confrontation idéologique comme des instruments de gouvernance et d’influence régionale».

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Dans une tribune publiée sur les réseaux sociaux, le responsable émirati affirme que «le principal défi dans les relations avec le régime iranien ne réside pas seulement dans ses politiques, mais dans l’effondrement de la confiance provoqué par son comportement à l’intérieur comme à l’extérieur du pays».

Selon lui, les autorités iraniennes sacrifient les intérêts de leur population au profit d’une stratégie idéologique fondée sur «l’exportation de la révolution». Il accuse Téhéran d’investir massivement dans les missiles balistiques, les milices alliées et les interventions régionales, tandis qu’une grande partie de la population iranienne fait face à l’inflation, au chômage et aux difficultés économiques.

Ali Alnuaimi estime également que cette politique a provoqué une «grave crise de légitimité» à l’intérieur de l’Iran. «Un gouvernement qui craint les aspirations de ses citoyens perd inévitablement les fondements sur lesquels repose une légitimité durable», écrit-il, dénonçant un système basé sur «la répression, l’intimidation et l’opacité».

Le responsable émirati accuse par ailleurs Téhéran d’utiliser la diplomatie non comme un moyen de coexistence, mais comme «un instrument de manœuvre tactique et de gestion des pressions». Selon lui, les engagements iraniens seraient régulièrement remis en cause par des «activités parallèles» et des «interférences régionales continues».

Dans ce contexte, Ali Alnuaimi appelle la communauté internationale et les pays de la région à adopter une approche «ferme et dissuasive» face à l’Iran. «La stabilité ne peut être construite par ceux qui manquent de crédibilité», affirme-t-il, estimant que la sécurité du Golfe doit reposer sur «des garanties crédibles, la responsabilité et une vigilance collective permanente».