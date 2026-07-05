Une centaine d’Israéliens franchissent la frontière syrienne dans le but d'établir un campement

Une centaine de militants du mouvement « Pionniers du Bashan » ont franchi, ce dimanche, la ligne frontalière entre Israël et la Syrie pour pénétrer dans la zone dite de « Keter Hermon », une région sous contrôle de l’armée israélienne, selon plusieurs sources locales.

Les participants affirment vouloir « préserver le territoire » et y initier une implantation civile israélienne.

Selon le mouvement, cette action s’inscrit dans une série d’incursions similaires observées depuis l’établissement récent d’une zone tampon le long du plateau du Golan. Les militants expliquent privilégier des installations de groupe en terrain montagneux afin d’éviter toute évacuation rapide par les forces de sécurité.

Des images diffusées sur place montrent également des chars israéliens déployés à proximité de la frontière syrienne.

Cette nouvelle incursion intervient dans un contexte sécuritaire tendu. Ces derniers jours, l’armée israélienne a neutralisé un commando armé qui se dirigeait vers des localités du Golan, tandis que des affrontements ont été signalés dans plusieurs villages syriens proches de la zone frontalière. Des échanges de tirs ont également eu lieu entre des forces israéliennes et des assaillants dans la zone tampon, selon des sources militaires.

Dans ce climat de tension, les « Pionniers du Bashan » estiment que seule une présence civile permanente permettrait de consolider le contrôle israélien sur ces territoires. Le mouvement affirme que cette implantation constitue une réponse nécessaire à ce qu’il décrit comme une « dégradation progressive de la situation sécuritaire » dans la région.