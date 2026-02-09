Une famille juive fuit l’Iran des ayatollahs et trouve refuge en Israël

Une famille juive orthodoxe de cinq personnes a récemment atterri en Israël après un périple dangereux hors de Iran, où elle vivait jusqu’alors. Menacée par la répression du régime des ayatollahs et inquiète face à l’instabilité croissante du pays, la famille a pris la décision radicale d’abandonner son quotidien, son activité professionnelle prospère et l’ensemble de ses biens pour rejoindre la Terre sainte.

Selon des informations publiées par le site Emess, l’exfiltration s’est déroulée dans la plus grande discrétion. Elle a nécessité la traversée de frontières terrestres vers des pays voisins, avant que la famille ne puisse embarquer sur un vol à destination d’Israël. Elle a atterri tard dans la nuit de jeudi à l’aéroport Ben Gourion, ne possédant plus que les vêtements qu’elle portait.

À leur arrivée, les autorités ont proposé une prise en charge dans un centre d’intégration pour nouveaux immigrants. Mais en raison de leur mode de vie strictement religieuse et par crainte d’une atteinte à leur équilibre spirituel, les parents ont décliné cette option. Ils ont préféré s’installer dans une ville orthodoxe du centre du pays.

La réalité économique qui s’impose à eux est toutefois rude. L’aide publique prévue — environ 3 000 shekels par mois — reste largement insuffisante pour subvenir aux besoins d’une famille de cinq personnes.

Face à cette situation, la communauté orthodoxe locale s’est rapidement mobilisée. Des collectes de dons, de vêtements et de produits de première nécessité ont été lancées afin d’assurer à la famille un minimum de stabilité. Cet élan de solidarité devrait se poursuivre dans les prochains jours, avec pour objectif d’aider ces nouveaux arrivants à reconstruire, pas à pas, une vie digne et sécurisée en Israël.