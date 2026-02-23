Une fondation liée à l'État turc a financé le Hamas sous couvert d'aide humanitaire

Une enquête du site d’opposition turc Nordic Monitor, basé à Stockholm, affirme qu’une importante fondation religieuse liée à l’État turc aurait discrètement financé le Hamas sous couvert d’actions caritatives, d’aide humanitaire et de construction de mosquées à Gaza.

Selon ce rapport publié lundi, la Fondation turque religieuse Türkiye Diyanet Vakfı, présentée officiellement comme une organisation privée mais dirigée de facto par des responsables proches du président Recep Tayyip Erdogan, aurait transféré environ 46,3 millions de dollars "d’aide" à Gaza depuis le 7 octobre.

L’enquête soutient que la fondation joue depuis plusieurs années un rôle actif dans le renforcement de l’influence du Hamas dans le territoire palestinien, notamment à travers la construction de mosquées qui serviraient, selon ses détracteurs, de relais idéologiques pour des mouvements islamistes radicaux.

Parmi les exemples cités figure l’inauguration récente de la mosquée "Abdallah Azzam" à Gaza. L’édifice porte le nom du prédicateur palestinien Abdallah Youssef Azzam, considéré comme l’un des inspirateurs du Hamas et cofondateur d’al-Qaïda. Surnommé le "père du jihad mondial", Azzam a marqué plusieurs générations de militants islamistes avant son assassinat en 1989. Ses écrits, traduits en turc, ont contribué à diffuser son idéologie auprès d’un public plus large, notamment à travers des ouvrages glorifiant les combattants tués durant la guerre soviéto-afghane.

Toujours selon Nordic Monitor, la fondation aurait financé intégralement la construction de neuf mosquées à Gaza, en coopération avec la Diyanet, l’administration turque des affaires religieuses, ainsi que d’autres partenaires. Elle aurait également participé à des dizaines de projets de rénovation et de reconstruction de bâtiments utilisés par le Hamas.

Ces révélations interviennent dans un contexte de tensions régionales accrues et relancent les accusations visant Ankara quant à son soutien indirect au mouvement terroriste palestinien. Aucune réaction officielle des autorités turques n’avait été rapportée au moment de la publication de l’enquête.