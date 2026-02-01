Une Israélienne détenue depuis dix jours à Istanbul

Une Israélienne est détenue depuis une dizaine de jours par les autorités turques après avoir été arrêtée fin janvier à Istanbul, selon plusieurs informations relayées sur les réseaux sociaux et confirmées par le ministère israélien des Affaires étrangères. La femme aurait été interpellée après avoir insulté le drapeau turc, le président Recep Tayyip Erdogan ainsi que « l’État de Palestine ».

D’après ces publications, l’arrestation a eu lieu sur la place Taksim, en plein centre d’Istanbul. Des images diffusées en ligne montrent la ressortissante israélienne menottée par un policier turc. Les autorités israéliennes ont indiqué être au courant de la situation et assurer un suivi du dossier par les canaux diplomatiques appropriés.

Les circonstances exactes de l’incident et les chefs d’accusation retenus n’ont pas été officiellement détaillés par Ankara. En Turquie, les atteintes à l’honneur du président, aux symboles nationaux ou à des entités reconnues par l’État peuvent toutefois entraîner des poursuites pénales et des peines de détention.

Ce nouvel épisode intervient dans un contexte de relations extrêmement tendues entre la Turquie et Israël depuis le début de la guerre contre le Hamas dans la bande de Gaza. Le président Erdogan a multiplié les accusations contre Israël, l’accusant notamment de « génocide », et a qualifié le Premier ministre israélien de « Hitler ». Ankara a également annoncé la suspension de l’ensemble de ses relations économiques avec l’État hébreu.

Un précédent similaire avait marqué les relations bilatérales en 2021, lorsque le couple israélien Mordy et Natalie Oknin avait été arrêté en Turquie pour « espionnage » après avoir photographié le palais présidentiel. Leur libération avait été obtenue à l’issue de contacts discrets impliquant les services de renseignement israéliens et le ministère des Affaires étrangères.

À ce stade, aucune indication n’a été donnée sur une éventuelle libération prochaine de l’Israélienne actuellement détenue.