Yémen : les séparatistes annoncent le début d'un processus pour créer leur État

Le mouvement séparatiste du sud du Yémen a annoncé vendredi l’adoption d’une Constitution pour un État indépendant, une initiative perçue comme une déclaration de fait d’indépendance et qui accentue les tensions dans ce pays ravagé par plus de dix ans de guerre. Le Conseil de transition du Sud (STC), soutenu par les Émirats arabes unis, a appelé les autres factions yéménites à accepter cette démarche.

Dans une allocution vidéo, le chef du STC, Aidarous al-Zubaidi, a précisé que cette Constitution, composée de 30 articles, serait appliquée pour une période transitoire de deux ans. À l’issue de celle-ci, un référendum devra être organisé afin de permettre au « peuple du Sud » d’exercer son droit à l’autodétermination. Le texte proclame la création de « l’État d’Arabie du Sud », sur le territoire de l’ancien Yémen du Sud, indépendant entre 1967 et 1990.

Cette annonce intervient dans un contexte de fortes tensions militaires. Ces dernières semaines, des forces affiliées au STC ont pris le contrôle de provinces méridionales stratégiques et du palais présidentiel à Aden, contraignant le gouvernement yéménite reconnu internationalement à se replier à Riyad. Vendredi, des avions saoudiens ont bombardé des positions tenues par les séparatistes dans la province de Hadramout, selon des responsables du STC, faisant état de victimes.

En parallèle, les Émirats arabes unis ont annoncé le retrait complet de leurs troupes du Yémen, conformément à un engagement pris après la montée des tensions. Abou Dabi affirme privilégier la désescalade et la stabilité régionale.

Officiellement alliés au sein d’une coalition menée par l’Arabie saoudite contre les rebelles houthis soutenus par l’Iran, Riyad et Abou Dabi se retrouvent désormais en désaccord ouvert. Cette fracture menace de relancer un conflit interne majeur et de fragmenter davantage encore le Yémen, déjà considéré comme le pays le plus pauvre du monde arabe.