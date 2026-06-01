Benjamin Netanyahou : "Dahieh ne sera plus intouchable"

Benjamin Netanyahou a averti lundi que le quartier général du Hezbollah à Dahieh, dans la banlieue sud de Beyrouth, ne serait pas épargné si l’organisation continuait de viser Israël.

Le Premier ministre a déclaré avoir ordonné, avec le ministre de la Défense, à Tsahal de frapper des cibles terroristes à Beyrouth.

« Il n’y aura pas de situation dans laquelle le Hezbollah attaquera nos villes et nos citoyens, tandis que son quartier général terroriste à Beyrouth, à Dahieh, restera hors de portée », a-t-il affirmé.

Netanyahou a également assuré qu’Israël poursuivait l’intensification de ses opérations dans le sud du Liban, avec pour objectif de démanteler les bastions du Hezbollah.

Selon lui, l’organisation chiite est désormais « en déroute ». Le chef du gouvernement a réaffirmé sa volonté de restaurer la sécurité pour les habitants du nord d’Israël, comme cela a été fait, selon lui, pour les habitants du sud.