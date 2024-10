Le renseignement israélien a commercialisé des pagers piégés via de faux magasins en ligne

Une enquête de Reuters a révélé mercredi de nouveaux détails sur l'attaque des pagers attribuée à Israël, qui a causé la mort de 39 personnes et blessé des milliers d'autres au Liban. Selon l'agence, Israël a initié un processus sur plusieurs années pour vendre le produit au Hezbollah, créant pour cela de faux magasins en ligne et des pages web, et utilisant des explosifs plastiques indétectables.

Les agents qui ont conçu les pagers y ont dissimulé une petite mais puissante quantité d'explosif plastique impossible à détecter par rayons X, selon des sources libanaises informées. L'enquête révèle que six grammes d'explosif plastique PETN ont été insérés dans la batterie, ainsi qu'une bande inflammable servant de détonateur.

Le Hezbollah a reçu les pagers en février. L'organisation terroriste a tenté de détecter si le produit était piégé en le faisant passer par un scanner de sécurité d'aéroport, mais rien de suspect n'a été trouvé. À un moment donné, les terroristes ont remarqué que la batterie se déchargeait rapidement, mais cela n'a pas éveillé les soupçons de l'organisation, qui a continué à distribuer les pagers aux militants même quelques heures avant le début des explosions.

Le modèle de pager connu AR-924 q été vendu au Hezbollah sous une marque taïwanaise réputée nommée Gold Apollo

La batterie du pager ressemblait extérieurement à une batterie lithium standard, mais le modèle, appelé LI-BT783, n'existe pas sur le marché. Les agents qui ont convaincu le Hezbollah d'acheter le produit ont dû inventer une histoire de couverture. Ils ont trompé le Hezbollah en vendant le modèle de pager connu AR-924, sous une marque taïwanaise réputée nommée Gold Apollo.

Le président de Gold Apollo, Su Ching-kwang, a déclaré aux journalistes le lendemain de l'attaque des pagers qu'il y a trois ans, une ancienne employée, Teresa Wu, et "son manager Tom" l'avaient contacté pour discuter d'un accord de licence. Su a dit qu'il ne savait pas grand-chose sur Tom, mais qu'il leur avait accordé le droit de concevoir leurs produits et de les commercialiser sous la marque Gold Apollo. L'enquête de Reuters n'a pas réussi à identifier Tom ni à confirmer s'il avait des liens avec le renseignement israélien. Su a affirmé qu'il ne savait rien des capacités mortelles des pagers ou de l'opération plus large visant à attaquer le Hezbollah, ajoutant que lui et sa société étaient "victimes du complot".

En septembre 2023, des sites et des images du produit AR-924 ont été ajoutés à un site web se présentant comme licencié pour vendre des produits Gold Apollo

Des pages web falsifiées et des vidéos YouTube ont été créées pour un produit fictif. En septembre 2023, des sites et des images du produit AR-924 ont été ajoutés à un site web se présentant comme licencié pour vendre des produits Gold Apollo. Le site mentionnait même l'adresse d'une société nommée Apollo Systems à Hong Kong, mais une vérification a révélé qu'aucune entreprise de ce nom n'existait à l'adresse indiquée.

Le site comportait une page entière dédiée à la batterie fictive LI-BT783, expliquant ses "capacités avancées". Il était indiqué que sa batterie rechargeable durait 85 jours, et des vidéos YouTube de 90 secondes expliquant le produit étaient même jointes. Fin 2023, deux magasins de batteries en ligne ont inclus le modèle LI-BT783 dans leurs catalogues.

De plus, sur deux forums en ligne dédiés aux batteries, on pouvait lire une discussion sur la source d'alimentation de la batterie et son indisponibilité commerciale. "Je connais ce produit", a écrit l'utilisateur Mikevog en avril 2023. "Il a d'excellentes spécifications et performances". Ces sites et pages ont été supprimés d'internet depuis l'explosion des pagers, mais on peut en voir des copies via des archives web.

Les enquêtes du Hezbollah ont révélé que des agents israéliens avaient utilisé des tactiques de vente agressives pour commercialiser le produit auprès de l'organisation. Selon une personne impliquée dans le processus, le vendeur a proposé un prix bas pour la marchandise et a continué à baisser le prix jusqu'à ce que l'organisation soit finalement convaincue d'acheter.