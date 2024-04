Explosions entendues en Iran à 5h du matin près d'Ispahan, "une attaque israélienne" affirment des responsables américains

Des explosions ont été entendues dans la ville iranienne d'Ispahan vers cinq heures du matin ce vendredi. Des officiels israéliens et américains ont confirmé qu'il s'agissait d'une riposte d'Israel à l'attaque iranienne de samedi dernier sur son territoire, durant laquelle plus de 300 drones et missiles avaient été lancés sur l'Etat hébreu. Israël n'a pour sa part fait aucune annonce officielle. Les sources américaines ont précisé qu'il s'agissait d'une riposte "limitée", sur une base militaire aérienne, et que les Etats-Unis "n'étaient pas impliqués". Les installations nucléaires n'auraient pas été touchées. Des frappes ont également eu lieu simultanément en Irak et en Syrie.

"Aucun dégât majeur" n'a été rapporté, a fait savoir l'agence officielle iranienne Irna, qui a "ajouté qu'aucune information faisant état de défense anti-aérienne n'avait été transmise". "Cela fait plusieurs jours que des exercices de guerre cyber sont tentés pour contourner les systèmes de défense iraniens", explique Matthias Inbar, spécialiste sécuritaire, "peut-être que c'est ce qu'il s'est passé".

L'agence Tasnim a elle rapporté que les informations publiées dans certains médias à propos d'un incident dans les installations nucléaires sont totalement "incorrectes".

Si les Iraniens ont affirmé n'avoir constaté aucun dégât, la base touchée en Iran serait la base numéro 8, près de plusieurs sites nucléaires iraniens qui eux n'ont pas été affectés. Mais l'alerte maximale a été lancée dans les bases militaires du pays. "Au niveau de la communication militaire, le fait que l'Iran affirme n'avoir subi aucun dégât peut signifier qu'il ne prévoit pas de représailles", analyse Matthias Inbar. Bloomberg rapporte qu'Israël a informé les Etats-Unis deux heures avant l'attaque. Selon CNN, l'Australie a appelé ses citoyens se trouvant en Israël à quitter le pays par crainte de représailles iraniennes.