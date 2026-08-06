Deux réservistes de Tsahal tués dans l’explosion d’un bâtiment piégé au Sud-Liban

Tsahal a annoncé jeudi matin la mort de deux réservistes israéliens lors d’une opération menée la veille à Majdal Zoun, dans le secteur occidental du sud du Liban. Quatre autres soldats de réserve ont été grièvement blessés dans la même explosion.

Les deux militaires tués sont le commandant Harel Birenstock, 34 ans, originaire de Nokdim, et le sergent-major Tamir Vaknin, 33 ans, originaire d’Eilat. Tous deux servaient au sein du 2855e bataillon de la 55e brigade de parachutistes de réserve. Harel Birenstock était commandant de compagnie, tandis que Tamir Vaknin occupait la fonction de secouriste de combat.

Selon les informations reçues de Tsahal par notre correspondant sécuritaire Matthias Inbar, les forces de l’équipe de combat de la 55e brigade opéraient mercredi vers midi dans la région de Majdal Zoun. Leur mission consistait à sécuriser le secteur et à localiser puis détruire des infrastructures terroristes.

Au cours de l’opération, les soldats sont entrés dans un bâtiment désigné comme une cible. Une explosion s’est produite au moment où la force pénétrait dans la structure, tuant les deux réservistes et blessant grièvement quatre de leurs camarades.

Les premières constatations de Tsahal indiquent que le bâtiment pourrait avoir été piégé depuis un certain temps et que l’explosif n’aurait pas nécessairement été installé récemment. L’armée poursuit toutefois son enquête afin de déterminer les circonstances exactes de l’incident et la nature du dispositif utilisé.

Les quatre soldats blessés ont été évacués vers un hôpital afin d’y recevoir des soins. Leurs familles, ainsi que celles des deux militaires tués, ont été informées.

À la suite de l’explosion, l’armée de l’air israélienne a mené des frappes contre plusieurs cibles dans la région. Les attaques ont été conduites sous la direction du centre de contrôle des tirs du commandement du Nord et de la brigade d’artillerie de la 91e division.

L’incident intervient alors que Tsahal poursuit ses opérations dans le sud du Liban afin de démanteler les infrastructures du Hezbollah et d’empêcher l’organisation terroriste de se réimplanter à proximité de la frontière israélienne. Les autorités militaires israéliennes dénoncent régulièrement les violations commises par le Hezbollah et mettent également en cause l’efficacité de l’armée libanaise dans les zones où elle est censée assurer le contrôle du terrain.