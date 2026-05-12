Tsahal franchit le fleuve Litani et progresse dans le sud du Liban

Des soldats de l’unité Golani ont mené la semaine dernière une opération d’envergure dans le sud du Liban. Ils ont franchi le fleuve Litani et avancé plus au nord que lors de la plupart des précédentes opérations israéliennes dans la région.

Selon le correspondant militaire d’i24NEWS, Yinon Shalom Yitach, les troupes ont atteint un quartier de Zuta al-Sharqiya, une localité chiite située, considérée comme un point stratégique.

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Pendant l’opération, plusieurs terroristes du Hezbollah sont sortis de tunnels et ont tenté d’attaquer les soldats. Certains ont été éliminés sur place, tandis que d’autres ont pris la fuite. Un chien d’attaque de l’unité Oketz lancé à leur poursuite a été blessé par balle.

D’autres affrontements ont eu lieu pendant la traversée. Environ huit soldats israéliens ont été légèrement blessés dans des combats rapprochés et des attaques de drones explosifs. Tous ont été évacués vers l’hôpital, puis ont pu retrouver leurs familles.

Les forces israéliennes ont ensuite réussi à retraverser le Litani à la fin de l’opération. Une partie des combats s’est déroulée sur la rive nord du fleuve.

L’accès à Zuta al-Sharqiya passe par les vallées du Litani, un terrain complexe qui exige des moyens spécialisés et une préparation particulière. Une opération similaire avait déjà été menée plus tôt par l’unité Yahalom et des parachutistes de la division 98, tombés dans une embuscade au cours de leur progression.

L’opération a duré environ neuf jours, du début de l’incursion jusqu’au retrait des dernières forces israéliennes. Zuta al-Sharqiya se situe au nord du village de Kantara, pris il y a près d’un mois par la division 36, où Tsahal avait détruit l’un des plus grands tunnels jamais découverts par l’armée.

Dans un bilan séparé publié mardi, Tsahal a indiqué que, depuis le début des arrangements de cessez-le-feu, l’armée de l’air avait frappé plus de 1 100 cibles du Hezbollah dans le sud du Liban et éliminé plus de 350 terroristes.

Les cibles visées comprenaient des bâtiments utilisés à des fins militaires, des dépôts d’armes, des lance-roquettes chargés et prêts à tirer, ainsi que d’autres infrastructures terroristes.