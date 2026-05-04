Liban-Sud : deux soldats de Golani blessés lors d’un affrontement avec des terroristes du Hezbollah

Deux soldats de la brigade Golani ont été blessés lundi lors d’un affrontement avec des terroristes du Hezbollah dans le sud du Liban. Les militaires ont été évacués par hélicoptère vers l’hôpital Rambam de Haïfa pour y recevoir des soins.

D’après l’armée, l’incident s’est produit vers 11 heures lorsque des forces de reconnaissance de Golani, opérant sous le commandement de la 36e division, ont été prises en embuscade. Les terroristes ont profité de conditions de visibilité dégradées dues à des tempêtes de sable dans la zone pour surprendre les soldats et engager un échange de tirs.

Dans la foulée, l’armée de l’air israélienne a mené des frappes contre plusieurs infrastructures militaires ainsi qu’une position antichar du Hezbollah dans le sud du Liban, afin de neutraliser la menace.

Cet incident intervient quelques jours après l’annonce de la mort du sergent Liam Ben Hamo, 19 ans, combattant du 13e bataillon de la brigade Golani, tombé lors d’un précédent affrontement dans la même région. Un autre soldat avait également été blessé.

Par ailleurs, plus tôt dans la journée, deux drones piégés lancés par le Hezbollah ont visé des forces israéliennes opérant dans le secteur de Qantara. L’un des appareils s’est écrasé à proximité des troupes, tandis que le second a été intercepté sans faire de victimes.

Les opérations militaires se poursuivent dans le sud du Liban, dans un contexte de tensions persistantes à la frontière nord d’Israël.