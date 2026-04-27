Enquête sur le 7 octobre : les terroristes ont ravagé le kibboutz Holit pendant des heures avant l'arrivée de Tsahal

Tsahal a publié lundi les conclusions de son enquête sur l'attaque menée par les terroristes du Hamas contre le kibboutz Holit lors du massacre du 7 octobre 2023. Selon l'armée israélienne, environ 60 terroristes ont pris d'assaut la localité située près de la frontière avec Gaza. Treize civils ont été assassinés, trois soldats israéliens tués et neuf personnes prises en otage. Parmi ces derniers, six ont été emmenés dans la bande de Gaza, tandis que trois autres ont pu être secourus le jour même par les forces israéliennes.

Le rapport détaille une attaque lancée dès 6h29 du matin, lorsque les terroristes ont franchi la barrière frontalière avant de converger vers Holit. Des soldats déployés dans la zone ont immédiatement ouvert le feu, appuyés par un char qui a combattu durant plusieurs heures et détruit de nombreux véhicules et motos utilisés par les assaillants. Malgré cette résistance initiale, les terroristes ont réussi à faire exploser la clôture est du kibboutz à 6h59 et à pénétrer dans la communauté.

Pendant plusieurs heures, les habitants et l'équipe locale de sécurité ont dû se défendre presque seuls face aux terroristes, en attendant l'arrivée de renforts militaires. Le rapport décrit une série de meurtres, d'enlèvements, d'incendies volontaires et de pillages commis maison après maison. Plusieurs familles ont été exécutées à leur domicile, des travailleurs agricoles étrangers ont également été tués ou enlevés, et de nombreux habitants ont survécu en se cachant dans des pièces sécurisées ou grâce à l'intervention de voisins armés.

L'armée souligne le courage des membres de l'équipe de sécurité du kibboutz, dont plusieurs ont combattu pendant des heures face aux terroristes. Le chef de cette unité a été tué au cours des affrontements, tandis que son adjoint a continué à repousser plusieurs tentatives d'intrusion dans son secteur jusqu'à l'arrivée des forces régulières.

Les premiers soldats israéliens ont pénétré dans Holit à 13h53, soit plus de sept heures après le début de l'assaut. Des combats se sont poursuivis à l'intérieur du kibboutz et dans les vergers environnants. Plusieurs unités d'élite, dont Shaldag et Sayeret Matkal, ont ensuite participé aux opérations de ratissage. Environ 20 terroristes auraient été éliminés au total durant les combats.

Trois civils, parmi lesquels deux jeunes enfants emmenés vers Gaza par les terroristes, ont finalement été relâchés près de la barrière de sécurité dans l'après-midi du 7 octobre avant de regagner Holit à pied plusieurs heures plus tard. Les opérations de sécurisation et de recherche se sont poursuivies jusqu'au 12 octobre, date à laquelle la dépouille du chef de l'équipe de sécurité locale a été retrouvée.

Comme dans d'autres enquêtes publiées ces derniers mois, Tsahal met en lumière les graves failles de préparation, les retards de réaction et la désorganisation initiale qui ont marqué les premières heures de l'attaque du 7 octobre, tout en saluant la résistance des habitants et des forces locales face à l'assaut terroriste.