Eyal Zamir : "Nous continuons à combattre au Liban, c’est notre principale zone d'opération"

Le chef d’état-major de l'armée israélienne, Eyal Zamir, a affirmé que le front libanais constitue aujourd’hui la priorité opérationnelle de l’armée israélienne. En visite aux abords de Bint Jbeil, au Sud-Liban, il a déclaré : "L’armée est en état de guerre, nous ne sommes pas en cessez-le-feu, nous continuons de combattre dans ce secteur, c’est notre principale zone de combat", soulignant que les opérations contre le Hezbollah se poursuivent activement. "En Iran, nous sommes en cessez-le-feu, mais nous pouvons à tout moment reprendre les combats là-bas, et ce de manière très intense", a-t-il précisé.

Eyal Zamir a insisté sur l’intensification des opérations au Liban, affirmant : "Au Liban, nous continuons à approfondir nos acquis et à intensifier notre action". Il a qualifié les résultats obtenus jusqu’à présent d’"historiques", tout en évoquant l’impact des frappes contre l’Iran : "L’Iran d’avant cette guerre n’est plus le même, il est beaucoup plus affaibli". Selon lui, cette situation isole davantage le Hezbollah, privé d’une partie de son soutien stratégique.

Le chef d’état-major a également mentionné des frappes récentes menées à Beyrouth et dans la région de la Bekaa, affirmant que l’organisation traverse "un choc profond". Il a ajouté que ses membres ont quitté certains bastions traditionnels, notamment la banlieue sud de Beyrouth, pour se redéployer ailleurs. "Le Hezbollah fait face à nos avions de combat, tant en première ligne qu’en profondeur, ainsi qu’à nos forces terrestres", a-t-il précisé, mettant en avant la pression exercée sur l’organisation terroriste.

Enfin, Eyal Zamir a souligné le rôle des forces israéliennes dans la protection des localités du nord d’Israël : "Nous nous interposons, grâce à nos forces, entre l’ennemi et nos localités". Saluant l’engagement des soldats, il a rendu hommage à leur niveau opérationnel, évoquant "les meilleurs combattants du monde", et les a appelés à poursuivre leurs missions avec détermination.