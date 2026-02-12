Gaza : à l’approche de l’entrée du comité technocratique, le Hamas renforce ses positions

Alors que le comité technocratique palestinien doit prochainement entrer dans la bande de Gaza pour en assurer la gestion civile, le Hamas consoliderait son emprise sur le terrain. Un responsable palestinien a confié à la chaîne en hébreu d'i24NEWS, que le mouvement terroriste rénove actuellement des "tunnels de séjour" et des "tunnels de défense" à travers le territoire gazaoui.

Parallèlement, le Hamas chercherait à intégrer certains de ses membres au sein du système éducatif local. Des terroristes auraient déjà commencé à enseigner le Coran et l’histoire dans plusieurs établissements scolaires, dans un contexte marqué par la transition annoncée vers une administration technocratique.

Toujours selon ces informations, le Hamas aurait dissous ses forces de sécurité intérieure ainsi que son appareil de renseignement, en redéployant ses effectifs vers des structures présentées comme civiles, notamment la "défense civile" et la "police bleue". Le mouvement terroriste exigerait désormais que ces éléments soient intégrés au futur dispositif sécuritaire qui serait placé sous l’autorité du comité technocratique.

Cependant, le fonctionnement même de cette commission semble fragilisé avant son entrée en fonction. Des responsables palestiniens affirment que plusieurs de ses membres envisageraient de se retirer, inquiets de l’influence persistante du Hamas. À ce stade, les membres désignés n’ont pas encore pris leurs fonctions à Gaza et se montrent réticents à gérer des dossiers sensibles, en particulier ceux liés à l’avenir des fonctionnaires ayant travaillé sous l’administration du Hamas.

La commission ne disposerait en outre d’aucun budget opérationnel, ni pour ses activités ni pour couvrir les dépenses de ses membres. Plus encore, le Hamas envisagerait de modifier la composition de l’instance, avec l’accord des différentes factions palestiniennes présentes dans la bande de Gaza.