Tsahal affirme qu’aucun tunnel ne relie actuellement Gaza au territoire israélien

L’armée israélienne a la certitude qu'aucune infrastructure souterraine ne traverse aujourd’hui la frontière entre la bande de Gaza et le territoire israélien, a affirmé le lieutenant-colonel M., commandant adjoint de la brigade Alexandroni, lors d’un point accordé à la presse.

Selon lui, les capacités technologiques actuelles de Tsahal permettent une détection et une surveillance très précises du milieu souterrain, offrant une vision claire des infrastructures existantes. Si des réseaux de tunnels subsistent, ils se situent exclusivement à l’intérieur du périmètre contrôlé par l’armée israélienne ou dans la zone opérationnelle, où les forces poursuivent leur mission de localisation et de destruction. "L’essentiel de la menace souterraine dirigée vers Israël a pratiquement disparu", a-t-il souligné.

Sur le terrain, les forces israéliennes opèrent dans un environnement fortement dégradé, marqué par de vastes zones de décombres. Plusieurs lignes défensives sont déployées jusqu’à la "ligne jaune", considérée comme un seuil stratégique. Les positions militaires visent avant tout à protéger les soldats, tandis que l’action offensive se poursuit en avant de ce dispositif. Les risques demeurent toutefois variés, allant de tentatives d’infiltration à l’usage de drones ou à la présence d’éléments hostiles surgissant de zones urbaines détruites.

L’officier a également évoqué les modes opératoires de l’organisation terroriste Hamas, qui continue, selon lui, à tester les limites opérationnelles et morales de Tsahal. "Les terroristes savent que nous respectons des règles strictes, notamment en ce qui concerne les civils, et cherchent à exploiter ces contraintes", a-t-il expliqué, précisant que l’armée a ajusté ses règles d’engagement afin de gagner en précision dans l’emploi de la force.

Il y a environ deux semaines, une opération nocturne a donné lieu à un échange de tirs avec des terroristes. Un commandant de compagnie a été blessé et évacué pour recevoir des soins, tandis que deux terroristes ont été éliminés peu après, selon l’armée. Pour les officiers sur le terrain, ce type d’incident s’inscrit dans une "routine opérationnelle permanente", où la vigilance est constante et la menace susceptible d’apparaître à tout moment.

Un autre officier supérieur a indiqué que le Hamas conserve une capacité opérationnelle élevée, avec des cellules armées de fusils, d’armes de poing et d’explosifs, ainsi que des moyens logistiques et d’extraction, rappelant des schémas observés sur d'autres fronts. Il a toutefois estimé que l’organisation terroriste reste, à ce stade, contenue et n’engage pas d’attaques de grande ampleur.

Enfin, la question de la mobilisation des réservistes a été abordée. La brigade Alexandroni en est à ce que son commandement qualifie de "cinquième activation et demie", avec des taux de présence jugés exceptionnellement élevés, proches de 100 %. "C’est un effort lourd, mais il repose sur un profond sens de la responsabilité civique et nationale", a conclu le lieutenant-colonel M.