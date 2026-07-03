Gaza, Liban, Judée-Samarie : 20 terroristes éliminés, plus de 60 arrêtés, des tunnels détruits en une semaine

L’armée israélienne a présenté vendredi le bilan de ses opérations menées au cours de la semaine écoulée sur plusieurs fronts, affirmant poursuivre ses actions visant à neutraliser les menaces pesant sur Israël.

Dans le nord du pays, les forces israéliennes ont poursuivi leurs opérations dans la zone de sécurité le long de la frontière libanaise. Tsahal indique avoir détruit un tunnel souterrain découvert dans le village de Majdal Zoun. L’armée de l’air a également mené quatre frappes contre des terroristes qui représentaient une menace immédiate, ainsi que trois frappes visant des centres de commandement du Hezbollah, en réponse à des violations de l’accord de cessez-le-feu par l’organisation terroriste.

Dans la bande de Gaza, les opérations se sont concentrées notamment dans le secteur de Khan Younès. Selon l’armée, plus d’un kilomètre de tunnels a été détruit dans le cadre des efforts de localisation et de démantèlement des infrastructures souterraines du Hamas. Tsahal affirme par ailleurs avoir éliminé une vingtaine de terroristes, dont certains impliqués dans la reconstruction des capacités militaires du Hamas ainsi que dans l’attaque du 7 octobre 2023 contre Israël.

En Judée-Samarie, l’armée a mené des dizaines d’opérations au cours de la semaine, aboutissant à l’arrestation de plus de 60 personnes recherchées. Parmi elles figurent des suspects accusés de préparer des attentats, des membres présumés du Hamas, ainsi que des individus impliqués dans des jets de pierres ou dans le trafic d’armes. Les forces israéliennes indiquent également avoir saisi environ 162 000 shekels destinés à des activités terroristes, cinq drones, du matériel servant à la fabrication d’explosifs, des munitions et plusieurs armes à feu, dont des fusils M-16.

Parallèlement, Tsahal affirme poursuivre ses efforts pour empêcher les tentatives de contrebande et renforcer la sécurité le long des frontières orientale et occidentale d’Israël.