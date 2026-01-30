Inquiétude dans le nord d'Israël : le Hezbollah pourrait entrer en action en cas d’attaque iranienne

Alors que l’ensemble des Israéliens se prépare à l’éventualité d’une attaque iranienne, l’inquiétude est particulièrement vive le long de la frontière nord, où les regards sont tournés vers le Liban. Habitants de la région comme responsables sécuritaires redoutent un scénario dans lequel le Hezbollah rejoindrait une confrontation régionale, ouvrant un nouveau front contre Israël.

Dans ce contexte tendu, l’appareil sécuritaire israélien intensifie ses préparatifs dans la zone nord, évaluant différents scénarios d’escalade. Les forces de défense suivent de près les mouvements et les déclarations du Hezbollah, considéré comme le principal relais militaire de l’Iran au Liban.

Récemment, le secrétaire général du Hezbollah, Naim Qassem, s’est exprimé publiquement sur la montée des tensions au Moyen-Orient. Il a affirmé que l’organisation terroriste était « engagée à prendre toutes les mesures nécessaires » pour faire face aux menaces formulées par le président américain Donald Trump à l’encontre de l’Iran. Interrogé sur une éventuelle réaction du Hezbollah en cas de guerre menée par les États-Unis et Israël contre Téhéran, Qassem a laissé planer le doute : « Le moment venu, nous déciderons comment agir, si nous intervenons ou non », a-t-il déclaré.

Le dirigeant du Hezbollah a également averti qu’un conflit de cette nature pourrait avoir des conséquences régionales majeures, estimant qu’« une guerre cette fois-ci pourrait embraser toute la région ». Des propos qui renforcent les craintes en Israël d’une coordination accrue entre l’Iran et ses alliés, et d’un élargissement du conflit au-delà du théâtre iranien ou gazaoui.

Face à ces menaces, les autorités israéliennes cherchent à maintenir un haut niveau de vigilance, conscientes que toute attaque iranienne directe pourrait rapidement entraîner une réaction en chaîne, avec l’implication du Hezbollah et une dégradation rapide de la situation sécuritaire sur le front nord.