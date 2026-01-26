Le Hezbollah s’estimera "visé" par toute attaque contre l’Iran, prévient son chef

Le chef du Hezbollah, Naïm Qassem, a averti que toute attaque dirigée contre l’Iran serait également considérée comme une attaque contre son mouvement. Dans un discours télévisé prononcé lors d’un rassemblement de soutien au régime iranien, il a affirmé que le Hezbollah se tient prêt à réagir à toute « agression » visant Téhéran.

« Face à une agression qui ne fait pas de distinction entre nous, nous nous considérons visés par toute attaque potentielle et déterminés à nous défendre », a déclaré Naïm Qassem devant ses partisans. Il a souligné que le Hezbollah « n’est pas neutre » et qu’il décidera « le moment venu » de la manière dont il agira, en fonction de l’évolution de la situation.

Le dirigeant du mouvement terroriste chiite libanais a également mis en garde contre les conséquences d’un nouveau conflit impliquant l’Iran, estimant qu’« une guerre contre l’Iran cette fois-ci embraserait la région ». Selon lui, toute offensive contre le principal soutien du Hezbollah risquerait d’entraîner une escalade généralisée au Moyen-Orient.

Ces déclarations interviennent dans un contexte de tensions accrues entre l’Iran et plusieurs acteurs régionaux et internationaux, marqué par des démonstrations de force et des avertissements répétés. Le Hezbollah, allié stratégique de Téhéran, se présente comme faisant partie intégrante de ce qu’il qualifie d’« axe de résistance », aux côtés d’autres groupes armés soutenus par l’Iran.

En se disant directement concerné par toute attaque contre l’Iran, le Hezbollah cherche à renforcer la dissuasion et à signaler que toute escalade ne resterait pas circonscrite à un seul pays, mais pourrait rapidement s’étendre à l’ensemble de la région.