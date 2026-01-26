Un habitant de Téhéran à i24NEWS : "au moindre signe d'action américaine, nous redescendrons dans la rue"

Un habitant de Téhéran a confié dimanche à i24NEWS que les manifestants iraniens "maintiennent actuellement un calme relatif", mais qu'"au moindre signe d'action américaine, ils prévoient de redescendre massivement dans les rues".

Interrogé sur les récentes informations selon lesquelles l'ayatollah Khamenei aurait ordonné de tuer les manifestants, le témoin a révélé qu'au moins 60 000 personnes auraient été tuées lors des protestations. "Khamenei est convaincu d'être le messager de Dieu et que tout ce qu'il fait relève d'une mission divine et des commandements du Coran. J'ai entendu des gens évoquer un bilan encore plus lourd que ces 60 000 morts à travers le pays".

Parallèlement, le correspondant diplomatique de la chaîne en hébreu d'i24NEWS, Amichai Stein, a rapporté que l'armée américaine aurait besoin de quelques jours supplémentaires pour concentrer suffisamment de forces au Moyen-Orient en vue d'une éventuelle action militaire significative contre l'Iran, si le président Donald Trump en donnait l'ordre.

Depuis deux semaines, l'armée américaine déploie massivement des renforts dans la zone du commandement central. Le porte-avions USS Abraham Lincoln et son groupe aéronaval ont été dépêchés au Moyen-Orient, accompagnés de navires de guerre, de chasseurs F-15 et d'autres types d'appareils, ainsi que d'avions ravitailleurs.

Selon des sources américaines, l'armée a également achevé le déploiement de systèmes de défense dans la région, destinés à protéger l'espace aérien israélien ainsi que les installations américaines en cas de représailles iraniennes. Israël a également finalisé ses préparatifs défensifs face à l'hypothèse d'une opération américaine contre l'Iran.

Ce week-end, le général Brad Cooper, chef du commandement central américain (CENTCOM), s'est rendu en Israël pour rencontrer le chef d'état-major israélien Eyal Zamir, tant en tête-à-tête qu'en présence du haut commandement militaire. Ces rencontres ont porté sur différents scénarios et la coordination nécessaire dans l'éventualité où le président Trump ordonnerait une frappe contre l'Iran. Bien que cette visite puisse paraître exceptionnelle, elle est devenue presque routinière ces derniers mois, Zamir et Cooper entretenant un dialogue régulier.

À ce stade, on ignore si Donald Trump donnera le feu vert à une telle opération, et quelle serait l'ampleur de l'action décidée par le président. Des sources américaines estiment qu'aucune décision finale n'a encore été prise, mais que le président souhaite une action "rapide et efficace".