Israël accélère la production des intercepteurs Arrow face aux besoins opérationnels

Israël a décidé d’accélérer significativement la production de missiles intercepteurs du système Arrow, dans un contexte de tensions sécuritaires accrues. Le ministère de la Défense a annoncé que la commission ministérielle chargée des acquisitions avait approuvé un plan visant à augmenter rapidement les capacités de production de ces systèmes, développés par Israel Aerospace Industries (Industries aérospatiales d'Israël).

Le ministre de la Défense Israël Katz et le directeur général du ministère, Amir Baram, ont piloté cette initiative, qui doit permettre d’accroître à la fois le rythme de fabrication et les stocks d’intercepteurs, en réponse à l’évolution du conflit. Les industries de défense israéliennes ont déjà commencé à intensifier leur production, en coordination avec les autorités.

Le système Arrow, conçu en partenariat avec l'Agence de défense antimissile américaine, est destiné à intercepter des missiles balistiques à haute altitude, y compris en dehors de l’atmosphère. Il constitue un pilier de la défense aérienne israélienne face aux menaces de longue portée, notamment celles provenant d’Iran ou du Yémen.

Considéré comme l’un des systèmes les plus avancés au monde, Arrow s’inscrit dans un dispositif de défense multicouche comprenant également les systèmes Fronde de David et Dôme de fer. Le ministère de la Défense souligne que la coopération stratégique avec les États-Unis joue un rôle clé dans le maintien de l’avantage technologique d’Israël dans ce domaine.