Israël aurait envisagé d'éliminer des responsables iraniens impliqués dans les négociations

Israël aurait envisagé d'éliminer plusieurs hauts responsables iraniens impliqués dans les discussions diplomatiques avec les États-Unis, avant que Washington n'intervienne pour empêcher une telle opération, rapporte le New York Times.

Selon le journal, les personnes visées figuraient parmi les principales personnalités du régime iranien engagées dans les négociations avec les Américains, notamment le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi et le président du Parlement iranien Mohammad Bagher Ghalibaf.

D'après des sources citées par le quotidien, l'élimination de hauts responsables iraniens s'inscrivait dans la stratégie israélienne depuis le début du conflit. Toutefois, les inquiétudes de l'administration américaine concernant les conséquences d'une telle opération auraient augmenté à mesure que progressaient les discussions diplomatiques engagées au printemps entre Washington et Téhéran.

Les responsables américains auraient craint qu'une frappe israélienne contre Araghchi ou Ghalibaf ne compromette les négociations sensibles en cours. Selon le New York Times, les États-Unis auraient même sollicité plusieurs pays de la région afin qu'ils transmettent des messages d'avertissement aux autorités iraniennes concernant les risques pesant sur certains responsables.

Le journal affirme également qu'en mars, Israël avait inscrit Araghchi et Ghalibaf sur une liste de cibles potentielles avant de suspendre ces projets durant la période des pourparlers. Des sources américaines et moyen-orientales citées par le quotidien indiquent par ailleurs que l'administration du président Donald Trump aurait demandé à Israël d'éviter au minimum toute action contre Ghalibaf.

Le rapport évoque également un épisode survenu en avril, lorsque le président du Parlement iranien devait se rendre à Islamabad pour une rencontre avec le vice-président américain JD Vance. Craignant une tentative d'assassinat, les autorités iraniennes auraient demandé, par l'intermédiaire de médiateurs pakistanais et qataris, des garanties américaines contre toute opération israélienne visant leur délégation.

Selon le récit publié par le New York Times, des avions de combat pakistanais auraient escorté la délégation iranienne jusqu'à Islamabad. Au retour, un renseignement transmis aux autorités iraniennes aurait fait état d'une menace israélienne contre l'appareil transportant Ghalibaf. L'avion aurait alors effectué un atterrissage d'urgence à Mashhad avant que la délégation ne rejoigne Téhéran par voie terrestre.

Le conseiller de Ghalibaf, Mehdi Mohammadi, a confirmé publiquement certains éléments de cet épisode sur les réseaux sociaux. Malgré ces alertes sécuritaires, les responsables iraniens concernés ont continué à voyager et à apparaître publiquement durant cette période.