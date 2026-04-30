Israël bloque une visite de la force multinationale prévue dans la bande de Gaza

Le gouvernement israélien a empêché la tenue d’une visite de terrain dans la bande de Gaza par des représentants de la future force multinationale, selon des informations diffusées mercredi par la chaîne publique Kan. Cette mission devait se dérouler la semaine dernière et concernait la zone de Rafah, dans le sud du territoire palestinien.

La délégation comprenait des responsables militaires et politiques venus d’Indonésie, du Maroc, du Kosovo, du Kazakhstan et d’Albanie. Selon le média israélien, ses membres se sont rendus en Israël où ils ont rencontré de hauts responsables de Tsahal ainsi que des représentants du commandement spécial américain.

Cette visite avait été préparée à l’avance et devait permettre à la force internationale d’évaluer le terrain avant un éventuel déploiement opérationnel dans le secteur de Rafah. Ce dispositif s’inscrirait dans le cadre du plan de paix pour Gaza soutenu par le président américain Donald Trump.

Mais au moment où la délégation devait entrer dans la bande de Gaza, les autorités politiques israéliennes auraient donné l’ordre d’empêcher son accès. Aucune explication officielle détaillée n’a été fournie publiquement.

Selon une source citée par Kan 11, Israël refuse à ce stade toute présence étrangère durable sur le terrain tant que le Hamas n’aura pas entrepris des mesures concrètes et irréversibles de désarmement. L’État hébreu exigerait également la mise en place préalable d’une administration technocratique palestinienne.

La même source a résumé la position israélienne en affirmant qu’aucune "récompense" ne serait accordée sur la base de simples engagements écrits, et que tout arrangement futur devrait reposer sur une nouvelle réalité sécuritaire.