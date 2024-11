Israël devrait approuver un cessez-le-feu avec le Hezbollah cet après-midi

D'après Reuters, Israël s'apprête à approuver un plan américain de cessez-le-feu avec le Hezbollah libanais ce mardi.

Le ministre libanais des Affaires étrangères, Abdallah Bou Habib, a exprimé lors d'une réunion du G7 en Italie l'espoir qu'un cessez-le-feu soit conclu d'ici mardi soir. Le cabinet de sécurité israélien devrait se réunir plus tard dans la journée pour discuter et probablement approuver le texte lors d'une réunion présidée par le Premier ministre Benjamin Netanyahu.

Selon quatre sources libanaises de haut rang citées par Reuters, cette approbation ouvrirait la voie à une déclaration de cessez-le-feu par le président américain Joe Biden et le président français Emmanuel Macron.

L'accord prévoit que les troupes israéliennes se retirent du sud du Liban et que l'armée libanaise se déploie dans la région - un bastion du Hezbollah - dans un délai de 60 jours. Le Hezbollah devrait mettre fin à sa présence armée le long de la frontière au sud du fleuve Litani.

Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a déclaré mardi qu'Israël exige une application efficace du cessez-le-feu par l'ONU et fera preuve de "tolérance zéro" envers toute infraction. L'accord avec le Liban maintient la liberté d'action d'Israël pour agir en défense et éliminer les menaces posées par le Hezbollah, permettant ainsi aux résidents déplacés de rentrer en toute sécurité dans leurs foyers dans le nord d'Israël.

Les signes d'une percée diplomatique s'accompagnent d'une escalade militaire. Les frappes aériennes israéliennes ont détruit une partie des banlieues sud de Beyrouth contrôlées par le Hezbollah, tandis que le groupe terroriste a maintenu ses tirs de roquettes vers Israël.

Le bilan est lourd : plus de 3 750 personnes ont été tuées au Liban et plus d'un million ont été déplacées, selon le ministère libanais de la Santé. Du côté israélien, les frappes du Hezbollah ont tué 45 civils dans le nord d'Israël et sur le Golan occupé, ainsi qu'au moins 73 soldats israéliens.

L'administration Biden, qui quitte ses fonctions en janvier, a mis l'accent sur la diplomatie pour mettre fin au conflit au Liban, alors même que toutes les négociations pour arrêter la guerre parallèle à Gaza sont gelées. L'envoyé américain au Moyen-Orient, Brett McGurk, sera en Arabie saoudite mardi pour discuter de l'utilisation d'un potentiel cessez-le-feu au Liban comme catalyseur d'un accord pour mettre fin aux hostilités à Gaza.