Israël élimine le chef du renseignement iranien : "nous les traquerons un par un"

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a tenu ce matin une réunion d’évaluation sécuritaire avec les plus hauts responsables militaires, dont le chef d’état-major Eyal Zamir, au sein du quartier général de l’armée. À l’issue de cette réunion, il a annoncé que Tsahal avait mené dans la nuit une opération ciblée à Téhéran, au cours de laquelle le chef du renseignement des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) Majid Khadami, a été éliminé.

Selon Israël Katz, ce haut responsable figurait parmi les principaux dirigeants de cette organisation et serait directement impliqué dans les attaques contre des civils israéliens. Il a accusé les Gardiens de la révolution de viser délibérément des populations civiles, affirmant que la réponse israélienne consiste à cibler les "chefs terroristes".

Le ministre a également adressé de nouvelles menaces à l’encontre du régime iranien, affirmant que ses dirigeants vivent désormais dans un climat de traque permanente. Il a prévenu que toute poursuite des tirs de missiles contre Israël entraînerait une intensification des frappes, notamment contre les infrastructures nationales iraniennes.

Israël Katz a enfin affirmé que des installations industrielles stratégiques, notamment dans les secteurs de l’acier et de la pétrochimie, avaient déjà été lourdement touchées, promettant la poursuite de ces opérations afin d’affaiblir durablement le régime iranien et ses capacités militaires.