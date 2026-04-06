Israël anticipe un feu vert américain pour frapper les sites énergétiques et nationaux iraniens

Les autorités israéliennes estiment que le président des États-Unis, Donald Trump, pourrait prochainement donner son aval à des frappes visant des infrastructures énergétiques et des installations nationales en Iran. Selon des informations diffusées par Kan, ces opérations restent toutefois en attente d’une validation finale de l’administration américaine avant d’être mises en œuvre.

Parallèlement, des échanges indirects se poursuivent entre Washington et Téhéran. Le conseiller américain pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, serait en contact avec le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi, notamment via des canaux de médiation impliquant l’Égypte et la Turquie. Malgré ces discussions, plusieurs sources diplomatiques estiment que la région reste au bord d’une nouvelle escalade, un diplomate étranger affirmant que Téhéran ne cédera pas à l’ultimatum américain.

De son côté, Donald Trump a multiplié les déclarations offensives, tout en affirmant qu’un accord pourrait être conclu rapidement. Dans un échange avec le correspondant de Fox News en Israël, il a menacé de frapper massivement les infrastructures iraniennes, évoquant notamment des ponts et des centrales électriques. Le président américain a toutefois assuré que des négociations étaient en cours et qu’un accord pourrait intervenir "dès demain".

Au cœur des tensions figure le détroit d’Ormuz, que Washington exige de voir rouvert à la navigation. Donald Trump a fixé un ultimatum à Téhéran, désormais prolongé jusqu’à mardi soir (heure de Washington), menaçant de lourdes conséquences en cas de refus. Dans un entretien accordé au Wall Street Journal, il a averti que l’Iran risquait de perdre l’ensemble de ses infrastructures énergétiques, tout en affirmant que le pays mettrait "vingt ans" à se relever d’un tel scénario.