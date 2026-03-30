Donald Trump : un accord avec l'Iran "pourrait être conclu prochainement"

Le président américain Donald Trump a estimé qu’un accord visant à mettre fin au conflit avec l’Iran pourrait intervenir prochainement, tout en brandissant une menace claire à l’égard de Téhéran en cas de refus. S’exprimant à bord d’Air Force One, il a affirmé que les négociations progressaient favorablement, tout en reconnaissant l’incertitude persistante entourant les discussions avec la République islamique. Selon lui, un compromis reste possible à court terme, sans exclure toutefois l’éventualité d’un échec.

Dans ce contexte, le dirigeant américain a mis en avant un geste qu’il attribue à l’Iran : l’autorisation accordée à une vingtaine de pétroliers supplémentaires de traverser le détroit stratégique d’Ormuz. Présentée comme un signe d’ouverture et de respect, cette décision viserait également à limiter la flambée des prix du pétrole en pleine période de tensions. Cette information avait été évoquée pour la première fois par le vice-Premier ministre pakistanais Ishaq Dar, dont le pays joue un rôle de médiateur dans les discussions entre Washington et Téhéran.

Donald Trump a également affirmé, sans fournir de preuves, que l’Iran avait déjà accepté une grande partie des exigences américaines contenues dans sa proposition en 15 points destinée à mettre fin au conflit. Il a notamment évoqué l’abandon du programme nucléaire militaire iranien et la remise des stocks d’uranium hautement enrichi, tout en reconnaissant que Téhéran n’avait pas encore officiellement répondu à cette offre, malgré l’attente des négociateurs américains.

Le ton du président américain oscille entre optimisme et fermeté. S’il dit entrevoir la possibilité d’un accord rapide, il n’a pas hésité à menacer l’Iran de lourdes conséquences en cas de refus, allant jusqu’à déclarer que le pays "n’aurait plus de nation" sans compromis. Ces déclarations interviennent à la veille de la réouverture des marchés financiers, dans un contexte où toute avancée diplomatique pourrait influencer les cours du pétrole et la stabilité économique mondiale.