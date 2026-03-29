Les États-Unis préparent une option terrestre contre l’Iran, décision imminente de la Maison-Blanche

Les États-Unis accélèrent leur déploiement militaire au Moyen-Orient, avec l’objectif de se doter, dès le début de la semaine prochaine, des capacités nécessaires pour lancer une éventuelle opération terrestre en Iran, selon des sources américaines citées par i24NEWS. Cette montée en puissance s’inscrit dans un contexte de tensions croissantes avec Téhéran, alors que la voie diplomatique semble de plus en plus incertaine.

« Toutes les options sont sur la table », a indiqué une source proche du dossier, précisant que la décision finale reviendra au président Donald Trump. En coulisses, plusieurs responsables américains auraient averti que l’absence de progrès diplomatique pourrait entraîner une escalade, incluant explicitement une intervention au sol.

Dans les prochains jours, des milliers de Marines et de parachutistes devraient être déployés dans la zone de responsabilité du Commandement central américain (CENTCOM). En parallèle, l’administration envisage l’envoi de 10 000 soldats d’infanterie supplémentaires, renforçant significativement la présence militaire américaine dans la région.

Parmi les options étudiées figure la prise de contrôle de l’île pétrolière iranienne de Kharg, infrastructure stratégique pour les exportations énergétiques du pays. Des opérations ciblées pourraient également être menées le long des côtes iraniennes, à proximité du détroit d’Ormuz, afin d’empêcher toute attaque contre les navires et pétroliers transitant par cette voie maritime cruciale pour le commerce mondial.

Ces scénarios traduisent une stratégie potentiellement limitée mais à haut risque, visant à contenir les capacités iraniennes sans s’engager dans une guerre totale. Reste désormais à savoir si la Maison-Blanche franchira le seuil d’une intervention terrestre, décision qui pourrait redéfinir l’équilibre régional dans les jours à venir.