L'Iran estime pouvoir poursuivre la guerre et imposer ses conditions, selon un diplomate arabe

Un diplomate arabe impliqué dans les contacts entre l’Iran et les États-Unis affirme que les dirigeants iraniens sont convaincus de pouvoir prolonger le conflit et, à terme, l’achever à leur avantage, a rapporté Kan lundi. Téhéran ne se considère pas contraint d’accepter les conditions imposées par Washington et Israël, mais pense au contraire être en mesure de négocier ultérieurement depuis une position plus favorable.

Cette perception ne relèverait pas uniquement de la communication officielle, mais serait également partagée en interne par le régime. Les exigences formulées par les États-Unis et Israël sont ainsi perçues à Téhéran comme une forme de capitulation, ce qui expliquerait l’absence de réponse iranienne au plan en 15 points proposé par le président Donald Trump.

Toujours selon cette source, les autorités iraniennes estiment disposer des capacités nécessaires pour soutenir un conflit prolongé et infliger des dommages significatifs non seulement à Israël et aux États-Unis, mais également à d’autres pays de la région. Cette analyse nourrit un certain pessimisme dans les cercles diplomatiques régionaux, où l’on considère qu’un événement exceptionnel serait désormais nécessaire pour éviter une nouvelle escalade des tensions.

Dans ce contexte, les perspectives d’une désescalade rapide apparaissent limitées, alors que chaque camp semble déterminé à maintenir la pression et à renforcer sa position stratégique avant toute éventuelle négociation.