Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a annoncé mardi matin l’élimination de deux hauts responsables iraniens lors d’opérations menées dans la nuit, dans le cadre de la campagne militaire en cours contre le régime iranien.

Selon les déclarations du ministre, ces frappes ont visé notamment Ali Larijani, secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, ainsi que le commandant du Bassidj, force paramilitaire centrale du régime. Israël Katz a affirmé qu’ils avaient été "neutralisés" et qu’ils "ont rejoint le chef du programme d’anéantissement, Ali Khamenei, ainsi que les autres membres de l’axe du mal éliminés".

Ces propos ont été tenus à l’issue d’une évaluation de la situation sécuritaire tenue au quartier général de la défense à Tel Aviv, en présence du chef d’état-major, le lieutenant-général Eyal Zamir, et de plusieurs hauts responsables militaires et du renseignement.

Le ministre de la Défense a également indiqué que le Premier ministre Benjamin Netanyahou et lui-même avaient donné instruction à l’armée israélienne de "poursuivre sans relâche la traque des dirigeants du régime terroriste et répressif iranien", avec pour objectif de "couper la tête de la pieuvre encore et encore".

Israël Katz a par ailleurs évoqué un échange à venir avec le président américain Donald Trump, soulignant que "le rythme élevé de remplacement des dirigeants iraniens se poursuit et s’intensifie", après l’élimination de ce qu’il a décrit comme "deux des plus hauts responsables encore en fonction".

Dans son intervention, le ministre a insisté sur l’ampleur des opérations militaires israéliennes en Iran, affirmant que l’armée "agit avec une grande puissance contre des cibles du régime", notamment pour neutraliser les capacités de lancement de missiles et détruire des infrastructures stratégiques. Selon lui, ces actions "ramènent l’Iran des décennies en arrière".

Il a également salué l’action des forces israéliennes, en particulier les pilotes de l’armée de l’air, les équipes au sol et les services de renseignement, ainsi que la coopération avec les États-Unis. "Cette attaque sera inscrite dans les livres d’histoire comme un sommet sans précédent des guerres et des opérations aériennes modernes", a-t-il déclaré.

Une source israélienne a par ailleurs déclaré à i24NEWS que "la plupart des dirigeants du Bassidj ont été éliminés ce soir lors de l'attaque israélienne"