Israël Katz salue les avancées au Liban et appelle l’opposition à reconnaître cette "grande réussite"

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a appelé l’opposition à reconnaître ce qu’il qualifie de « grande réussite » obtenue par Israël au Liban, tant sur le plan militaire que politique.

Dans une déclaration publiée jeudi, Israël Katz a attribué ces avancées au leadership du Premier ministre Benjamin Netanyahou, à l’action de Tsahal au Liban et à la résilience des habitants du nord d’Israël.

Le ministre a notamment mis en avant la déclaration de principes annoncée cette semaine à Washington entre Israël et le gouvernement libanais sous médiation américaine.

Selon lui, cet accord marque une étape majeure avec l’engagement de désarmer le Hezbollah sur l’ensemble du territoire libanais, la condamnation de l’influence iranienne au Liban et dans la région, ainsi que le retrait des combattants du Hezbollah au nord du Litani.

Israël Katz souligne également que Tsahal continuera d’opérer dans la zone de sécurité au sud du Liban et conservera sa liberté d’action militaire, y compris contre Beyrouth en cas d’attaque contre le territoire israélien.

« Cette déclaration reflète la nouvelle réalité que nous avons créée au Liban », a affirmé le ministre.

Selon lui, cette évolution pourrait ouvrir la voie, à terme, à un accord de paix entre Israël et le Liban et garantir pour la première fois depuis cinquante ans une sécurité durable aux habitants du nord du pays.

Le ministre a toutefois insisté sur le fait qu’Israël ne ferait confiance à aucun autre acteur pour assurer l’application de ces engagements.

« Tout dépendra de notre détermination et de la capacité de Tsahal à vérifier les faits sur le terrain », a-t-il déclaré.

Israël Katz a également critiqué les partis d’opposition, accusés d’avoir remis en cause la stratégie du gouvernement sans comprendre les nouvelles réalités sécuritaires apparues après le 7 octobre.

« Nous avons garanti la sécurité des habitants du nord. C’est ce que nous avons fait et ce que nous continuerons à faire », a conclu le ministre.