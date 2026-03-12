Israël Katz : "Si le Liban n’arrête pas le Hezbollah, Israël prendra le territoire"

Israël se prépare à étendre ses opérations militaires au Liban après les tirs de roquettes du Hezbollah contre le territoire israélien. Le ministre de la Défense Israël Katz l’a affirmé jeudi à l’issue d’une évaluation sécuritaire tenue au quartier général militaire de Tel-Aviv, en présence de hauts responsables de l’armée et des services de sécurité.

Le Hezbollah a mené la veille de lourds barrages de roquettes contre Israël, provoquant une riposte immédiate de Tsahal. "Le Hezbollah a lancé hier de lourdes salves de tirs contre l’État d’Israël. Tsahal a répondu avec puissance à Dahiyeh et contre des cibles du Hezbollah à travers le Liban", a déclaré Katz.

Le ministre israélien a également adressé un avertissement direct aux autorités libanaises, estimant que la responsabilité de contenir le Hezbollah leur incombe. "J’ai averti le président du Liban que si le gouvernement libanais ne sait pas contrôler son territoire et empêcher le Hezbollah de menacer les localités du nord et de tirer vers Israël, nous prendrons le territoire et nous le ferons nous-mêmes", a-t-il affirmé.

Dans ce contexte, Israël Katz a indiqué que lui-même et le Premier ministre Benjamin Netanyahou avaient donné instruction à l’armée de se préparer à intensifier les opérations. "Le Premier ministre et moi avons ordonné à Tsahal de se préparer à élargir son activité au Liban afin de rétablir le calme et la sécurité dans les localités du nord", a-t-il déclaré.

"Nous avons promis la tranquillité et la sécurité aux habitants du nord et c’est exactement ce que nous ferons", a conclu le ministre de la Défense.