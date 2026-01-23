Israël mobilise 280 000 réservistes pour "soulager les forces en service"

Le gouvernement israélien approuvera dimanche la mobilisation d'environ 280 000 réservistes jusqu'au mois de mars, selon les informations diffusées jeudi soir par Kan. Dans les motifs de cette décision, il est indiqué qu'elle est nécessaire "pour la poursuite des activités de Tsahal sur tous les fronts et pour soulager les forces actuellement en service".

Mercredi soir, il a été rapporté que malgré les promesses du ministre de la Défense et les exigences du chef d'état-major, la coalition n'a toujours pas programmé de débats à la Knesset concernant la prolongation du service militaire obligatoire à 36 mois. Aucun calendrier, même de principe, n'a été fixé pour légiférer sur cette question.

La demande d'extension du service régulier avait été formulée par Tsahal il y a environ un an. À l'époque, bien que la coalition ait affirmé qu'elle ferait avancer cette mesure, le projet avait été bloqué dans le contexte des critiques portant sur l'allongement du service parallèlement à l'adoption d'une loi d'exemption du recrutement.

La raison pour laquelle Tsahal remet cette exigence sur la table actuellement est la réduction du volume de réservistes que l'armée pourra mobiliser dans le cadre du budget 2026, qui sera soumis à l'assemblée plénière de la Knesset la semaine prochaine.

Cette mobilisation massive intervient alors que l'armée israélienne cherche à maintenir son niveau opérationnel sur plusieurs fronts tout en faisant face à des contraintes budgétaires croissantes et à l'absence de réforme structurelle du service militaire.