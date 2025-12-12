Israël prépare une offensive d'envergure au Liban si le Hezbollah n'est pas désarmé d'ici fin décembre

Tsahal a élaboré ces dernières semaines un plan d'attaque massive contre des cibles du Hezbollah au Liban, en prévision d'un éventuel échec des efforts du gouvernement libanais pour désarmer l'organisation, a rapporté mercredi soir la chaîne publique Kan.

Ces plans opérationnels, développés par l'état-major israélien en collaboration avec le commandement Nord, les services de renseignement militaire et la direction des opérations, visent à anticiper l'échéance fixée par Beyrouth pour le désarmement du Hezbollah : fin 2025.

Dans le cadre de cette préparation, l'armée de l'air israélienne a mené ces derniers jours des exercices de grande ampleur dans l'espace aérien israélien et au-dessus de la Méditerranée, mobilisant des dizaines d'avions de chasse.

Selon un responsable sécuritaire de haut rang cité par Kan, Washington a été informé de la position israélienne : si le Hezbollah n'est pas activement désarmé, Israël prendra les choses en main, même si cela devait entraîner plusieurs jours de combats ou une reprise des hostilités dans le nord du pays.

Les États-Unis ont transmis cet avertissement israélien au gouvernement libanais. En réponse, les autorités libanaises ont fait valoir qu'il s'agissait d'un processus complexe nécessitant davantage de temps pour atteindre les objectifs fixés.

Cette montée des tensions intervient alors que la communauté internationale observe avec attention la capacité du Liban à reprendre le contrôle de son territoire et à faire appliquer les résolutions internationales concernant le désarmement des milices terroristes.