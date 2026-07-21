Israël réticent à reprendre les frappes contre l’Iran, de peur d’être à nouveau stoppé par les États-Unis

Israël envisage plusieurs scénarios d’escalade contre l’Iran, mais cherche à éviter de s’engager dans une nouvelle campagne militaire sans garantie de pouvoir la mener jusqu’à son terme. Selon N12, le cabinet de sécurité s’est réuni pendant six heures lundi afin d’examiner les différentes options, alors que Donald Trump doit prochainement décider entre une trêve temporaire et un élargissement des opérations américaines.

Au cours de la réunion, Benjamin Netanyahou s’est entretenu avec le secrétaire d’État américain Marco Rubio afin de coordonner les positions des deux pays et de comparer leurs intérêts respectifs. Aucune information ne permet toutefois d’affirmer que Washington a demandé à Israël de rejoindre les combats.

À Jérusalem, certains responsables craignent de voir se répéter un scénario déjà observé lors de précédents affrontements avec l’Iran : une entrée d’Israël dans la guerre, suivie quelques jours plus tard d’une pression américaine pour mettre fin aux frappes. "Notre intérêt dans cette campagne dépend de son contenu. Nous ne voulons pas nous retrouver engagés dans une nouvelle opération militaire pour qu’on nous demande de l’arrêter après quelques jours", a déclaré un responsable israélien cité par la chaîne.

Cette prudence intervient alors que la Maison-Blanche hésiterait encore entre deux options. Donald Trump pourrait accepter une proposition de médiateurs prévoyant un cessez-le-feu de dix jours, ou choisir au contraire une escalade plus large contre Téhéran. D’après N12, aucune décision définitive n’a encore été prise.