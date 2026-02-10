Judée-Samarie : le Shin Bet démantèle une infrastructure terroriste pilotée depuis le Liban

Le service de sécurité intérieure israélien a annoncé avoir démantelé une infrastructure terroriste active en Judée-Samarie, opérée sous la direction de responsables basés au Liban. Selon un communiqué du Shin Bet, cette cellule préparait des attentats contre des cibles israéliennes et avait notamment reçu pour mission de photographier une localité de la région et de mener des entraînements au tir en vue de passer à l’action.

L’enquête remonte à octobre dernier, avec l’arrestation de Mohammad Zedaka, un habitant du village d’Anza, soupçonné de préparer une attaque. Les investigations ont révélé qu’il s’était rendu au Liban, où il avait été recruté par un agent terroriste local surnommé "Jibril". Sa mission consistait à développer des activités terroristes en Judée-Samarie et à recruter d’autres membres sur place. Après son retour via la Jordanie, Zedaka aurait enrôlé plusieurs complices, dont deux résidents de Ramallah et d’Anza, également interpellés par les services de sécurité.

Le Shin Bet précise que le suspect a continué à entretenir des liens opérationnels avec ses contacts libanais par le biais des réseaux sociaux et même d’applications de jeux en ligne, un mode de communication destiné à échapper à la surveillance. Parallèlement, une seconde cellule liée à la même structure libanaise a été mise au jour à Kfar Tell près de Naplouse. Deux jeunes hommes d’une vingtaine d’années ont été arrêtés après avoir, selon l’enquête, suivi un entraînement au maniement des armes et reçu des instructions pour collecter des renseignements visuels sur une localité israélienne.

Les autorités israéliennes indiquent que le recrutement de ces deux cellules a été coordonné par un activiste libanais identifié comme Mujahid, avec l’aide de plusieurs complices utilisant des pseudonymes. Les enquêteurs ont également établi qu’un transfert de fonds avait été prévu afin de financer l’achat d’armes. À la tête de ce réseau se trouverait Mujahid Dahsha, un ressortissant libanais disposant de liens avec des éléments des organisations terroristes Hamas et Hezbollah.

Au total, cinq résidents de Judée-Samarie impliqués dans ces activités ont été inculpés. Le Shin Bet affirme qu’il poursuivra ses opérations pour empêcher toute tentative de promotion ou d’exécution d’attentats contre l’État d’Israël et ses citoyens, soulignant la dimension transfrontalière croissante des réseaux terroristes opérant depuis le Liban vers les territoires palestiniens.